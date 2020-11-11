11 Kasım 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 145 bin 989 corona virüsü testinden 2.693'ü pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, 2.112 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 145 bin 989 corona virüsü testinden 2.693'ü pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, 2.112 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409, toplam hasta sayısı 402 bin 053, toplam vefat sayısı 11 bin 145, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.095, toplam iyileşen hasta sayısı ise 344 bin 613 olarak yer aldı.

"VİRÜSÜ ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

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