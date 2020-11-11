Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Kasım tarihinde yapılan 145 bin 989 corona virüsü testinden 2.693'ü pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, 2.112 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Kasım tarihinde yapılan 145 bin 989 corona virüsü testinden 2.693'ü pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, 2.112 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409, toplam hasta sayısı 402 bin 053, toplam vefat sayısı 11 bin 145, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.095, toplam iyileşen hasta sayısı ise 344 bin 613 olarak yer aldı.

"VİRÜSÜ ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

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