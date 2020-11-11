11 Kasım 2020, Çarşamba

HABERLER

AFAD VE KANDİLLİ son depremler! İzmir'de korkutan 4,8 şiddetinde deprem... | SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.11.2020

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de büyük yaralar açmış, ve birçok vatandaşımızın can kaybına neden olmuştu. Artçı deprem sayısı her geçen gün artan İzmir'de vatandaşlar arama motorlarında son dakika deprem haberlerini araştırıyor. Kuşadası açıklarında 4,8 şiddetinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Sarsıntı İzmir ve çevre illerden hissedildi. İşte detaylar... | Son depremler

Geride bıraktığımız günlerde İzmir'de yaşanan depremin ardından vatandaşların endişeli durumu sürüyor. Bölgede art arda gerçekleşen artçı sarsıntılar nedeniyle çoğu vatandaş, evine girmeye korkuyor. Bölgeden yine zaman zaman deprem haberleri de gelmeye devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ve de gerçekleşen depremleri anbean paylaşıyor. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.49 sularında Kuşadası Körfezi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi de yine aynı şekilde 4.8'lik depremi resmi internet sitesinden duyurdu.

Öte yandan yine bu sabah saatlerinde Yalova açıklarında büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. Türkiye-İran sınır bölgesi ile 'deki Girit Adası'nda da büyüklüğü 3.0-3.4 arasında değişen sarsıntılar yaşandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Jhonny Depp filmden kovuldu ama... Jhonny Depp filmden kovuldu ama...
Meteoroloji'den Marmara uyarısı! Meteoroloji'den Marmara uyarısı!
İzmir'de 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi! İzmir'de 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör