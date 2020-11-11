AFAD VE KANDİLLİ son depremler! İzmir'de korkutan 4,8 şiddetinde deprem... | SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de büyük yaralar açmış, ve birçok vatandaşımızın can kaybına neden olmuştu. Artçı deprem sayısı her geçen gün artan İzmir'de vatandaşlar arama motorlarında son dakika deprem haberlerini araştırıyor. Kuşadası açıklarında 4,8 şiddetinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Sarsıntı İzmir ve çevre illerden hissedildi. İşte detaylar... | Son depremler
Geride bıraktığımız günlerde İzmir'de yaşanan depremin ardından vatandaşların endişeli durumu sürüyor. Bölgede art arda gerçekleşen artçı sarsıntılar nedeniyle çoğu vatandaş, evine girmeye korkuyor. Bölgeden yine zaman zaman deprem haberleri de gelmeye devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de gerçekleşen depremleri anbean paylaşıyor. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.49 sularında Kuşadası Körfezi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi de yine aynı şekilde 4.8'lik depremi resmi internet sitesinden duyurdu.
Öte yandan yine bu sabah saatlerinde Marmara Denizi Yalova açıklarında büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. Türkiye-İran sınır bölgesi ile Akdeniz'deki Girit Adası'nda da büyüklüğü 3.0-3.4 arasında değişen sarsıntılar yaşandı.
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