Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Kasım tarihinde yapılan 145 bin 241 corona virüsü testinden 2.436'sı pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, 1.914 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Kasım tarihinde yapılan 145 bin 241 corona virüsü testinden 2.436'sı pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, 1.914 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192, toplam hasta sayısı 389 bin 256, toplam vefat sayısı 10 bin 722, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.654, toplam iyileşen hasta sayısı ise 334 bin 293 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun."

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