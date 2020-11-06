06 Kasım 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 6 Kasım tarihinde yapılan 145 bin 241 corona virüsü testinden 2.436'sı pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, 1.914 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre 6 Kasım tarihinde yapılan 145 bin 241 corona virüsü testinden 2.436'sı pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, 1.914 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192, toplam hasta sayısı 389 bin 256, toplam vefat sayısı 10 bin 722, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.654, toplam iyileşen hasta sayısı ise 334 bin 293 olarak yer aldı.

: "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun."

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