Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Kasım tarihinde yapılan 146 bin 28 corona virüsü testinden 2.311'i pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti, 1.714 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Kasım tarihinde yapılan 146 bin 28 corona virüsü testinden 2.311'i pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti, 1.714 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951, toplam hasta sayısı 386 bin 820, toplam vefat sayısı 10 bin 639, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.564, toplam iyileşen hasta sayısı ise 332 bin 379 olarak yer aldı.

"MECBUR OLMADIKÇA TEMAS VE HAREKETLİLİKTEN UZAK DURUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.

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