05 Kasım 2020, Perşembe

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Amerika Birleşik Devletleri yeni Başkanı kim olacak? Donald Trump mı, Joe Biden mı önde?

ABD'nin yeni Başkanı kim olacak?
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

yeni başkanını seçiyor. Yaklaşık olarak 100 milyon insanın oy kullandığı seçimlerde ile arasında büyük bir rekabet bulunuyor. ABD için ikonik bir isim haline gelen ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren seçimin sonucu merakla bekleniyor. Peki, Amerika seçimlerinde kim önde? Donald Trump mı? Joe Biden mı?

ABD seçimlerinde heyecan sürüyor. Gelen ilk sonuçlarda ABD Başkanı ile Demokratların adayı arasındaki yarış devam ediyor. Delege sayısında Joe Biden 238'e ulaştı. Donald Trump ise 213 delegeyi garantiledi. 270 delegeye kimin ulaşacağı merak konusu oldu.

İŞTE ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM!

Aday: Joe Biden
Parti: Democratic Party
Delege: 264
Oy yüzdesi: %50,4
Oy sayısı: 72.049.342

Aday: Donald Trump
Parti: Republican Party
Delege: 214
Oy yüzdesi: %48
Oy sayısı: 68.586.160

JOE BIDEN KİMDİR?

Tam adı Joseph Robinette Biden Jr olan Joe Biden'dır. 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı olarak seçime katılmıştır ve mevcut ABD Başkanı 'ın en büyük rakibidir. 1970 yılında New Castle Counrty Meclisi'ne seçilen Biden, 1972 yılında senatoya seçilmesinin ardından ABD tarihinin en genç altıncı senatörü olmuştur. 2008 yılına kadar Delaware eyaletinin senatörü olan Biden, aynı yıl Demokrat Parti'den başkan adayı olmak istese de ön seçimlerdeki başarısızlığın ardından seçimden çekilme kararı almıştır. 'nın ABD Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevine seçilen Biden 2009'dan 2017 yılına kadar bu görevi yürütmüştür ve 2017'de görevini Mike Pence'ye devretmiştir. İlk eşi Niealla Hunter ile 1966 yılında evlenmiştir. 1972'de Hunter yaşamını yitirmiştir. 5 yıl sonra şimdiki eşi ile dünyaevine girmiştir. 2015 yılında bir oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybeden Biden, liberal görüşleriyle dikkat çekmiştir.

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