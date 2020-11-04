Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Kasım tarihinde yapılan 144 bin 416 corona virüsü testinden 2.391'i pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, 1.841 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Kasım tarihinde yapılan 144 bin 416 corona virüsü testinden 2.391'i pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, 1.841 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923, toplam hasta sayısı 384 bin 509, toplam vefat sayısı 10 bin 558, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.464, toplam iyileşen hasta sayısı ise 330 bin 665 olarak yer aldı.

"SALGININ KONTROL ALTINDA TUTULMASI TEMASI AZALTMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.

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