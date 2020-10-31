31 Ekim 2020, Cumartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 31 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 124 bin 109 corona virüsü testinden 2.213'si pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.506 hasta da iyileşti.

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 124 bin 109 corona virüsü testinden 2.213'si pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.506 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

İŞTE GÜNCEL TABLO:

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