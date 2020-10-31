Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ekim tarihinde yapılan 124 bin 109 corona virüsü testinden 2.213'si pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 1.506 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

İŞTE GÜNCEL TABLO:

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