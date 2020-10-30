Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ekim tarihinde yapılan 136 bin 525 corona virüsü testinden 2.322'si pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti, 1.703 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ekim tarihinde yapılan 136 bin 525 corona virüsü testinden 2.322'si pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti, 1.703 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705, toplam hasta sayısı 373 bin 154, toplam iyileşen hasta sayısı 322 bin 465 toplam vefat sayısı ise 10 bin 177 olarak yer aldı.

"SALGINLA MÜCADELE HEM BİREYSEL HEM DE TOPLU HALDE TEDBİRLERE UYMAKTAN GEÇİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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