Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ekim tarihinde yapılan 134 bin 416 corona virüsü testinden 2.319'u pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ekim tarihinde yapılan 134 bin 416 corona virüsü testinden 2.319'u pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180, toplam hasta sayısı 370 bin 832, toplam iyileşen hasta sayısı 320 bin 762 toplam vefat sayısı ise 10 bin 99 olarak yer aldı.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEK VE VİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." ifadelerini kullandı.

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