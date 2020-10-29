29 Ekim 2020, Perşembe

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ekim tarihinde yapılan 134 bin 416 corona virüsü testinden 2.319'u pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ekim tarihinde yapılan 134 bin 416 corona virüsü testinden 2.319'u pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180, toplam hasta sayısı 370 bin 832, toplam iyileşen hasta sayısı 320 bin 762 toplam vefat sayısı ise 10 bin 99 olarak yer aldı.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEK VE VİRÜSÜ YENECEĞİZ"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Eski okul arkadaşlarının kurduğu bando takımıyla Cumhuriyet bayramı kutlandı Eski okul arkadaşlarının kurduğu bando takımıyla Cumhuriyet bayramı kutlandı
Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı? Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı?
29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör