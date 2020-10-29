29 Ekim 2020, Perşembe

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29 Ekim İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava nasıl? Saat kaça kadar yağış var? Marmara bölgesi hava durumu...

29 Ekim İstanbul hava durumu!
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

duyurdu. 'da yaşayan vatandaşlara uyarı geldi. Milyonlarca kişi hakkında uyarıldı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Fırtına mı geliyor? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Perşembe günü yoğun gök gürültülü ve Marmara bölgesinde etkili olacak.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; 06:45-10:30 saatleri arasında İstanbul'un avrupa yakasındaki ilçeleri ile çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri ile uyarıda bulundu.




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