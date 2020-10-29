29 Ekim İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava nasıl? Saat kaça kadar yağış var? Marmara bölgesi hava durumu...
Meteoroloji duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarı geldi. Milyonlarca kişi 29 Ekim hava durumu hakkında uyarıldı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Fırtına mı geliyor? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. 29 Ekim Perşembe günü yoğun gök gürültülü sağanak yağış İstanbul ve Marmara bölgesinde etkili olacak.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?
İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; 06:45-10:30 saatleri arasında İstanbul'un avrupa yakasındaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri ile uyarıda bulundu.
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