Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (28 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ekim tarihinde yapılan 128 bin 312 corona virüsü testinden 2.305'u pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, 1.662 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ekim tarihinde yapılan 128 bin 312 corona virüsü testinden 2.305'u pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, 1.662 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764, toplam hasta sayısı 368 bin 513, toplam iyileşen hasta sayısı 319 bin 181 toplam vefat sayısı ise 10 bin 027 olarak yer aldı.

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