27 Ekim 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ekim tarihinde yapılan 127 bin 651 corona virüsü testinden 2.209'u pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, 1.511 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ekim tarihinde yapılan 127 bin 651 corona virüsü testinden 2.209'u pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, 1.511 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, toplam hasta sayısı 366 bin 208, toplam iyileşen hasta sayısı 317 bin 519 toplam vefat sayısı ise 9 bin 950 olarak yer aldı.

"SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.

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