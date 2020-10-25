Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ekim tarihinde yapılan 112 bin 215 corona virüsü testinden 2.017'si pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.297 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ekim tarihinde yapılan 112 bin 215 corona virüsü testinden 2.017'sİ pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.297 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888, toplam hasta sayısı 361 bin 801, toplam vefat sayısı 9 bin 799, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.744 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 314 bin 390 olarak yer aldı.

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