25 Ekim 2020, Pazar

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 25 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ekim tarihinde yapılan 112 bin 215 corona virüsü testinden 2.017'si pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.297 hasta da iyileşti.

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ekim tarihinde yapılan 112 bin 215 corona virüsü testinden 2.017'sİ pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti, 1.297 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888, toplam hasta sayısı 361 bin 801, toplam vefat sayısı 9 bin 799, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.744 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 314 bin 390 olarak yer aldı.

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