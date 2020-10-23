Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ekim tarihinde yapılan 115 bin 979 corona virüsü testinden 2.165si pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.648 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246, toplam hasta sayısı 357 bin 963, toplam vefat sayısı 9 bin 658, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.648 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 311 bin 520 olarak yer aldı.



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