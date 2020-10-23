23 Ekim 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 23 Ekim)

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 115 bin 979 corona virüsü testinden 2.165'si pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.648 hasta da iyileşti.

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 115 bin 979 corona virüsü testinden 2.165si pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.648 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246, toplam hasta sayısı 357 bin 963, toplam vefat sayısı 9 bin 658, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.648 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 311 bin 520 olarak yer aldı.

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