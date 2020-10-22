Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ekim tarihinde yapılan 117 bin 198 corona virüsü testinden 2.102'si pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ekim tarihinde yapılan 117 bin 198 corona virüsü testinden 2.102'si pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, toplam hasta sayısı 355 bin 528, toplam vefat sayısı 9 bin 584, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.599 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 308 bin 027 olarak yer aldı.





DİĞER