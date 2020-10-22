22 Ekim 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Ekim)

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 117 bin 198 corona virüsü testinden 2.102'si pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti.

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 117 bin 198 corona virüsü testinden 2.102'si pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.581 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, toplam hasta sayısı 355 bin 528, toplam vefat sayısı 9 bin 584, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.599 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 308 bin 027 olarak yer aldı.


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