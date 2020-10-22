Birçok adayın merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı hakkında kritik bir açıklamada bulundu. Peki, ÖSYM Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı giriş belgelerini yayımladı mı? Sayıştay sınavı giriş belgesine nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav 1 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti 250 TL olan sınav 10.15'de başlayacak ve 90 dakika sürecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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