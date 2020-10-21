21 Ekim 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 117 bin 943 corona virüsü testinden 2.013'ü pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, 1.507 hasta da iyileşti.

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 117 bin 943 corona virüsü testinden 2.013'ü pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, 1.507 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, toplam hasta sayısı 353 bin 426, toplam vefat sayısı 9 bin 513, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.504 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 308 bin 446 olarak yer aldı.

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