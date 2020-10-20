Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ekim tarihinde yapılan 116 bin 565 corona virüsü testinden 1.894'i pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.512 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, toplam hasta sayısı 351 bin 413, toplam vefat sayısı 9 bin 445, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.545 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 306 Bbin 939 olarak yer aldı.



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