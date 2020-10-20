20 Ekim 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 116 bin 565 corona virüsü testinden 1.894'i pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.512 hasta da iyileşti.

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 116 bin 565 corona virüsü testinden 1.894'i pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.512 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, toplam hasta sayısı 351 bin 413, toplam vefat sayısı 9 bin 445, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.545 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 306 Bbin 939 olarak yer aldı.

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