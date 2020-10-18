MasterChef 2020 Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi ve malzemeleri nelerdir?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan Höşmerim yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden Höşmerim nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 Höşmerim tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan Höşmerim yapmasını istedi. Yarışmanın ardından Höşmerim tarifi merak edenler yoğun şekilde Höşmerim nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
HÖŞMERİM İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER NELERDİR?
1 su bardağı irmik
50 g tereyağı (1/4 paket margarin)
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
Yarım su bardağı rendelenmiş dil peyniri veya tuzsuz yağlı peynir
HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?
Tereyağ eritilir. Üstüne irmik de eklenerek kavrulur. Öte yanda ayrı tencerede su, süt ve şeker kaynatılır. Altın sarısı olana dek kavrulan irmik üzerine şerbet dökülür. İçerisine dil peyniri ilave edilir ve eriyene dek pişirilir. Höşmerim tarifi servis için hazır. Afiyet olsun.
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