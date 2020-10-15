Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Ekim tarihinde yapılan 116 bin 103 corona virüsü testinden 1.693'ü pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, 1.311 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Ekim tarihinde yapılan 116 bin 103 corona virüsü testinden 1.693'ü pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, 1.311 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 077 bin 773, toplam hasta sayısı 342 bin 143, toplam vefat sayısı 9 bin 080, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.408 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 299 bin 679 olarak yer aldı.

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