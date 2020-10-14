İşte döviz piyasasında son durum! 14 Ekim dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 14 Ekim döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 14 Ekim dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 15 Ekim 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,9207 TL Satış: 7,9353 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,3054 TL Satış: 9,3270 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,2486 TL

Pound satış: 10,2730 TL

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