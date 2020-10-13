13 Ekim 2020, Salı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü açıklaması
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

Başkan , 1923 'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

Başkan , yayımladığı mesajda 'nın, döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında tarihi bir rol oynadığının altını çizdi. Başkan Erdoğan, açıklamasında "Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir" dedi. Ankara'nın, başkent olmasıyla birlikte günden güne geliştiğini ifade eden Başkan Erdoğan, dünyanın önde gelen başkentleri arasına girdiğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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