12 Ekim 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 115 bin 605 corona virüsü testinden 1.614'ü pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, 1.301 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 115 bin 605 corona virüsü testinden 1.614'ü pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, 1.301 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350, toplam hasta sayısı 337 bin 147, toplam vefat sayısı 8 bin 895, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.417 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 295 bin 658 olarak yer aldı.

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