Oğuz Atay Google'da neden doodle oldu? Oğuz Atay kimdir? Neden öldü?
Google Türk roman, öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay'ı doodle yaptı.Oğuz Atay'ın yaşamı, ölüm sebebi, doodle olma sebebi birçok kullanıcı tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Oğuz Atay kimdir? Neden öldü? Google'da neden doodle oldu? İşte detaylar...
Türk roman, öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay'ın yaşamı birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte detaylar...
OĞUZ ATAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Oğuz Atay Türk Edebiyatında Cumhuriyet dönemi yazarlarından biridir. Özellikle 'Tutunamayanlar' adlı romanıyla Türk edebiyatının en önemli eserlerinden birine imza atmıştır. Oğuz Atay 1934 yılında dünyaya gelmiştir. Öğrenimini İTÜ inşaat fakültesinde tamamlamış Öğrenimi sonrasında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Atay, akademisyenlik yaptığı sıralarda gazetelerde yazılar ve makaleler yazmaya başladı. Yazdığı ilk romanı ise Türk Edebiyat tarihine damga vuracak olan ve insanların akıllarına kazınacak Tutunamayanlar adlı romanıdır. 1970 yılında ilk romanı Tutunamayanları tamamlayan Atay, kitabı ancak 1972 yılında yayınlayabildi. Daha sonra Tutunamayanlar TRT roman ödülünü kazandı. Atay, Tutunamayanların ardından kitabın ikincisi niteliği taşıyan Tehlikeli Oyunları 1973 yılında yayınladı.
Hikâyelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay, 1911-1967 yılları arasında yaşamış Prof. Mustafa İnan'ın hayatı konu eden Bir Bilim Adamının Romanı'nı 1975 yılında yayımlamıştır. 1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Atay, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan 13 Aralık 1977'de, İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.
OĞUZ ATAY ESERLERİ
Tutunamayanlar (1972)
Tehlikeli Oyunlar (1973)
Bir Bilim Adamının Romanı (1975)
Korkuyu Beklerken (1975)
Oyunlarla Yaşayanlar (1975)
Günlük (1987)
Eylem bilim (1998)
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