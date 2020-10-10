Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ekim tarihinde yapılan 113 bin 102 corona virüsü testinden 1.649'u pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, 1.391 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ekim tarihinde yapılan 113 bin 102 corona virüsü testinden 1.649'u pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, 1.391 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414, toplam hasta sayısı 334 bin 31, toplam vefat sayısı 8 bin 778, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.414 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 293 bin 145 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DURAĞANLAŞIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.

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