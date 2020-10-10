10 Ekim 2020, Cumartesi

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Türk Telekom iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı! Yüksek ücret...

Türk Telekom iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı! Yüksek ücret...
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

yeni personeller arıyor. Türkiye İş Kurumunun () web sitesi aracılığı ile yeni iş ilanları yayınlandı. Peki, Türk Telekom iş ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR randevu nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

resmi internet adresi üzerinden iş ilanları yayınlandı. İşte detaylar...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanlarda;

Bilgisayar Donanım /

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri

Elektrik Teknikeri, Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri

Elektronik Teknolojisi Teknikeri

Satış Temsilcisi / Plasiyer" alımı yapılacağı belirtildi.

TÜRK TELEKOM HANGİ ŞARTLARI ARIYOR?

Türk Telekom'un açtığı iş ilanları için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

BİLGİSAYAR DONANIM / TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA TEKNİKERİ

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

ELEKTRONİK HABERLEŞME (TELEKOMÜNİKASYON) TEKNİKERİ

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

SATIŞ TEMSİLCİSİ / PLASİYER

Kurumsal müşteri portföyü yönetebilen,

Hedef odaklı ve rasyonel,

Müşteri edinme kabiliyetine sahip,

İkna yeteneği güçlü,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya iki yıl tecilli,

Sahada randevulu ve randevusuz çalışarak bireysel ve kurumsal satış aktivitelerini gerçekleştirmek,

Mevcut müşterilerin bağlılığı ve memnuniyetinin artmasına odaklanarak satış sürecini gerçekleştirme.

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