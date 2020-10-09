Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ekim tarihinde yapılan 115 bin 295 corona virüsü testinden 1.629'u pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 1.402 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ekim tarihinde yapılan 115 bin 295 corona virüsü testinden 1.629'u pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, 1.402 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342, toplam hasta sayısı 332 bin 382, toplam vefat sayısı 8 bin 772, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.398 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 291 bin 754 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadelerine yer verdi.

Son haftalarda il ziyaretleriyle tek tek değerlendirmeler yapan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Adana'da corona virüsüyle mücadele kapsamında yaşanan gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Yoğun bakımda tedavi olan hasta sayımız 510 bin kişi olmuştur. Salgın dönemi olmasına rağmen tedavi hizmetlerinde bir aksama yaşanmamıştır. Covid-19'u da önemli olan hastalığa yakalanan kişiyi de, yakalanmayan kişiyi de etkilemesidir. Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduk. Zarar vermese de kimi eleştirilerle karşılaştık.

Neden corona virüsü salgını üzerinde ısrarla durulduğu söylendi. Şeker ya da tansiyon hastalığının ne denli yaygın olsa da sokağa çıkmayı gerektirecek bir hastalığı düşünmüyorlar. Bu gibi hastalıklar toplumun ekonomik hayatını, başka ülkelerle ilişkilerini sekteye uğratmaz. Salgın hastalıklar ise toplumun her alanını az veya çok hasara maruz bırakır.

DEVLETİMİZ BU MÜCADELEYİ BÜYÜK BİR BAŞARIYLA YÖNETMEKTEDİR

Devletimiz bu mücadeleyi bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca Covid-19 başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır.

Ayrım gözetmemeye hasta da dahildir, hastalık da. Alacağınız sağlık hizmetinde koruma hizmeti tedaviden önce gelir. Bugünlerdeki çabamızın amacı bilhassa budur. Güçlü devletimiz halk sağlığı hizmetini bizlere eşit derecede sunmaktadır. Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi.

SON HAFTALARDA İL ZİYARETLERİYLE TEK TEK DEĞERLENDİRMELER YAPIYORUZ.

Son haftalarda il ziyaretleriyle tek tek değerlendirmeler yapıyoruz. Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun'da çalışma toplantıları yaptık. 1 haftamızı İstanbul'a ayırdık. Zaaflarını, eksikliklerini tespit ettiğimiz il sayısı 30'a ulaştı. Zayıf noktalar her bölgede farklılık gösteriyor. Eksiksiz, gediksiz, firesiz bir mücadele ediyoruz. Yolu bu yöntemle kısaltıyoruz.

Mücadelelerden hep başarılarla, kahramanlıklarla çıkmış sizlerin huzurunda çok kolay bir mücadeleden söz etmek için bulunuyorum. Şu an için memnun eden sonuçları arkadaşlarımız ve sizler birlikte elde ettiniz. Fakat biliyoruz ki, bu sonuçlardan çok daha iyi sonuçlar var. Hastalığı yenmek için tedbirde sebat şarttır. Kazandığımız zaferi virüse geri vermemeliyiz. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı başarı dikkatsizliğe yol açmamalıdır.

Bugünkü çalışmamızdan önce Adana Şehir Hastanemizde sağlık mesleğine mensup arkadaşlarımızla hasbıhal ettik, hastalarımızı ziyaret ettik. 1187 yatan hastamız var. Yoğun bakım dahil 62'si corona virüsü sebebiyle buradalar. Bu sayının azalması tedbirlere uymamıza bağlıdır. Sizlerden istirhanım maske, mesafeye uyup kalabalık yerlere gitmemenizdir.

Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimiizin corona virüsüyle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.

ADANA

Adana'da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı.

Adana'da aralarında bir doktorun olduğu 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 228'e çıkmıştır. Mersin'de de Adana'da oluduğu gibi son dönemde üçte bire indi. Yatak doluluk oranımız Mersin'de yüzde 49, yoğun bakım yüzde 65'dir.

GAZİANTEP

Gaziantep'te vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre Covid başvuruları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77'dir. Gaziantep'te 241 filyasyon ekibi sahada.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78.

HATAY

Hatay'da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

OSMANİYE

Osmaniye'de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67'dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

Kilis'te yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma görüyoruz, yani dörtte birine inmiştir. Yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım yüzde 71.

AŞI AÇIKLAMASI

Daha önce tünelin ucu göründü demiştim, kastettiğim aşı konusu ve salgında mücadelede geldiğimiz noktaydı. Dünyada faz3 aşamasına gelen 5 aşı çalışması olduğunu biliyoruz. Özellikle faz3 çalışmalarına izin vermemizdeki amacı ihtiyaç halinde aksiyon alabilir olmak içindi. Şu ana kadar yapılan aşılarda herhangi bir komplikasyon gözlemedik. Bununla birlikte 13 adayı aşı çalışması sözkonusu. Bu aşıların bir kısmı virülansı azaltılmış aşılardır. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Bu 5 aşıdan 3'ünü erken dönemde insan çalışmalarına başlayabileceğini ifade etmek istiyorum.

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