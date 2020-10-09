09 Ekim 2020, Cuma

HABERLER

HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

uygulaması gün geçtikçe daha fazla kullanılıyor. tarafından çıkartılan Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahat kodu nasıl alınır? kodu nasıl alınır?

kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Tüm bu soruların yanıtını arayan vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında birçok araştırma yapıyor.

HES kodu, e-Devlet ve yolu ile alınabilmektedir. tarafından başlatılan HES kodu çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Sınavlar, seyahat gibi durumlar öncesi HES kodu şartı bulunmaktadır. Peki, HES kodu nasıl alınır? İŞTE HES kodu ile ilgili ayrıntılar...

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almak için HES yazın ve aralarında boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazmalısınız. Ardından, 2023'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Gözyaşında da corona virüsü tespit edildi Gözyaşında da corona virüsü tespit edildi
Eldeki yaradan corona virüsü bulaşır mı? Eldeki yaradan corona virüsü bulaşır mı?
Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef Sefa'ya ne oldu?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör