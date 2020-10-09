09 Ekim 2020, Cuma

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Altın piyasasında bugün! 9 Ekim 2020 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın piyasasında bugün!
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Büyük hareketlilik altın piyasasında hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 9 Ekim altın, çeyrek alın, ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İstanbul 'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 486,89 Satış: 486,97

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğünlerin vazgeçilmezi bugün 790,50 TL'den alınan çeyrek altın 790,90 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.152,50

Cumhuriyet altını satış: 3.175,80

YARIM ALTIN NE KADAR?

alış: 1.578,60

Yarım altın satış: 1.593,90

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.188,86

Tam altın satış: 3.268,06

ATA ALTIN NE KADAR?

alış: 3.229,97

Ata altın satış: 3.262,59

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