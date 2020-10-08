Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Ekim)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ekim tarihinde yapılan 117 bin 101 corona virüsü testinden 1.615'i pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, 1.398 hasta da iyileşti.
Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ekim tarihinde yapılan 117 bin 101 corona virüsü testinden 1.615'i pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, 1.398 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47, toplam hasta sayısı 330 bin 753, toplam vefat sayısı 8 bin 667, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.403 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 290 bin 352 olarak yer aldı.
"SALGINI BİRLİKTE KONTROL ALTINDA TUTABİLİRİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.
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