08 Ekim 2020, Perşembe

HABERLER

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola nasıl öldü? Erkan Avcı kimdir?

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

ATV'nin sevilen dizisi 'da 'nın canlandırdığı karakteri hakkında birçok araştırma yapılıyor. Aya Nikola'nın gerçekte var olup olmadığı, kim olduğu ve nasıl öldüğü merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Nikola kimdir? Aya Nikola nasıl öldü?

Atv'nin sevillen dizisi 'a karakteri dahil oldu. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde Osman Bey'in düşmanı rolünü üstlenecek karakteri ünlü oyuncu canlandırıyor. Peki, Kuruluş Nikola kimdir? Aya Nikola nasıl öldü? İşte detaylar…

AYA NIKOLA KİMDİR?

Bazı kaynaklar Aya Nikola'nın İnegöl tekfuru olduğunu bildirir. Bazı kaynaklarda ise aziz olarak geçmektedir. Aya Nikola, adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise olan biridir.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde 'da hayata gözlerini açtı. tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Son dönemin en popüler dizilerinde yer alan Erkan Avcı isminden sıkça bahsettiriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör