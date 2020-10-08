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DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç ekranı...

DGS sonuçları nasıl öğrenilir?
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

Binlerce adayın merakla beklediği haber sonunda geldi. Başkanı Halis Aygün'den ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-15 Ekim'de yapılacak.

KAYITLAR NEREDEN YAPILACAK?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 9-13 Ekim tarihlerinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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