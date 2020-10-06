Yemek tarifleri: Tereyağlı balık buğulama nasıl yapılır? Tereyağlı balık buğulama malzemeleri...
Deniz ürünleri sevenlere muhteşem tarif! Tereyağlı balık buğulama oldukça sevilen ve arama motorlarında sıkça tarifi aranan yemekler arasında yer alıyor. Peki, Tereyağlı balık buğulama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte detaylar...
Sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar tarafından yapılan balık buğulama, deniz ürünleri sevenler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte yapılışı...
Malzemeler:
800-1000 gr. arası beyaz etli balık filetosu
Tereyağı
3 domates
200 gr. taze mantar
1 adet çarliston biber
2 ince kıyılmış iki baş soğan
4 kaşık krema
Yarım bardak su
2 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tuz
Yeterli miktarda karabiber
BALIK BUĞULAMA NASIL YAPILIR?
Bu muhteşem yemeği Levrek, mezgit veya somon filetosu ile yapabilirsiniz. Fırın ayarının 180 derece olması gerekmektedir. Tavada tereyağını erittikten sonra mantarları suyu çekene kadar sote etmelisiniz. Domatesleri tava zarı bütüklüğünde doğrayın ve ince halkalar halinde kesilmiş biberler ile taze soğanları küçük parçalar halinde doğrayarak ilave edin. 2 ila 3 dk. daha sote işlemi gerçekleştirdikten sonra karabiber ve tuzunu koyun. Kremanızı bir miktar su ile inceltin ve sosa ekleyin. Diğer tarafta fırına dayanıklı pyrex bir kabı yağlayın. Porsiyon kesilmiş vaziyette fileto balıkları, çiğ olarak tek sıra halinde kaba ekleyin. Sosu üzerine dökün. Çeşitli yerlerine limon dilimlerini ve defne yapraklarını koyarak pyrexi fırının orta katına yerleştirin, 20 dk. fırınlayın. Fırından çıkar çıkmaz servis yapın.
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