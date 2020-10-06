AÖF 2020 kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nereden yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ekranı...
AÖF 2020 kayıt yenileme tarihi hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Kayıt yenilemenin nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu.Açık öğretim öğrencileri konu hakkında araştırma yapıyır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından açıklama yapıldı. Peki, AÖF 2020 kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nereden yapılır? İşte detaylar...
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Yeni dönem kayıt yenileme hakkında AÖF tarafından açıklama geldi. İşte detaylar...
AÖF 2020 KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020-2021 kayıt yenileme işlemi 5 Ekim - 16 Ekim tarihleri arasında resmi sitesi üzerinden yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
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