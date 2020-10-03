Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 3 Ekim tarihinde yapılan 103 bin 219 corona virüsü testinden 1.502'si pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, 1.211 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3 Ekim Cumartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

3 Ekim Cumartesi günü 103 bin 219 test yapıldı. Bu testlerde 1.502 vakaya rastlandı. 59 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.211 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, toplam vaka sayısı 323 bin 14, toplam vefat sayısı 8 bin 384, toplam ağır hasta sayısı 1.470, hastalarda zatürre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı 283 bin 868 oldu.

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