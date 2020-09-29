Pratik yemek tarifleri: Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun malzemeleri neler?
Lahmacun sevenler buraya! Masterchef 2020'de yarışmacılar tarafından yapılan ve arama motorlarında oldukça fazla araştırılan lezzetlerden biri de Lahmacun oldu. Peki, Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun malzemeleri neler? İşte muhteşem tarif...
Masterchef 2020'nin son yayınlanan bölümünde, şeflerin karşısına Lahmacun ile çıkıldı. Tarifi de oldukça kolay olan Lahmacun yapımı kullanıcılar tarafından sıkça aratılıyor. Peki, lahmacun nasıl yapılır? lahmacun malzemeleri neler?
LAHMACUN MALZEMELERİ VE TARİFİ NE?
İç harç tarifi:
2 adet kırmızı biber
3 adet yeşil biber
2 adet orta boy soğan
1 demet maydanoz
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1/2 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı sıvı yağ
1/4 çay bardağı su
500 gram yağlı dana kıyma
Hamur tarifi:
5 su bardağı un
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz şeker
LAHMACUN NASIL YAPILIR?
Öncelikle lahmacun hamurunun iç harcını hazırlayın.
Geniş bir tencereye sıvı yağı alın, üzerine ince kıyılmış soğanı ekleyin.
Soğanlar pembeleşince kabukları soyulan domatesi ekleyin.
Sonrasında yeşil biber ve incecik kıyılmış sarımsağı ekleyin
Kıyma da ekledikten sonra kapağını kapatın ve pişirin. Harç piştikten sonra soğumaya alın.
Lahmacun hamuru için mayayı aktifleştirin.
Ilık su, maya ve şekeri bir kapta karıştırın ve sıcak bir fırın üzerinde mayalanmaya bırakın.
Geniş bir kaba elenmiş unu, sıvı yağı ve tuzu alın.
Hamuru iyice yoğurun ve dinlenmeye bırakın. Dinlenmiş hamuru bezelere bölün.
Bezeleri oklava yardımıyla açın. Kenarlarını katlayın.
Yağlı kağıt kaplı tepsiye mısır unu serpin. Üzerine hamuru alın ve iç harcını ekleyin.
Hamurun kenarlarını yağlayın ve 180 derece fırında kenarları ve altı kızarana kadar pişirin.
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