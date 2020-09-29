Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz."

PANDEMİDE MUAZZAM BAŞARI

Bakan Berat Albayrak pandemi sürecinde ülkemizin ekonomik durumunu, 'Pandemide ekonomimiz muazzam başarı gösterdi' ifadeleriyle aktardı. Bakan Albayrak, "Açıklanan paket 494 milyar TL'ye ulaştı" ifadlerine de yer verdi.

"Yeni Ekonomik Programımızın (YEP) ana temalarını Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi olarak belirledik."

"Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

"İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz."

''Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu''

"Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz'deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.

İŞTE YENİ EKONOMİ PROGRAMI HEDEFLERİ

Büyüme hedefi: 2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5) 2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5) 2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5) 2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

İşsizlik oranı hedefi: 2020 işsizlik tahmini yüzde 13.82021 tahmini yüzde 12,92022 tahmini yüzde 11,82023 tahmini yüzde 10,9 ENFLASYON 2020 sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 (Önceki yüzde 8,5) 2021 tahmini yüzde 8 (Önceki yüzde 6) 2022 tahmini yüzde 6 (Önceki yüzde 4,9) 2023 tahmini yüzde 4,9

Cari denge hedefi: 2020 cari denge/GSYH tahmini yüzde -3,5 (Önceki yüzde -1,2) 2021 tahmini yüzde -1,9 (Önceki yüzde 0,8) 2022 tahmini yüzde -0,7 (Önceki yüzde 0) 2023 tahmini yüzde 0,1

Bütçe dengesi hedefi: 2020 bütçe dengesi/GSYH tahmini yüzde -4,9 (Önceki yüzde -2,9) 2021 tahmini yüzde -4,3 (Önceki yüzde -2,9) 2022 tahmini yüzde -3,9 (Önceki yüzde -2,6) 2023 tahmini yüzde -3,5

GSYH büyüklüğü hedefi: 2020 tahmini 702 milyar dolar 2021 tahmini 735 miyar dolar 2022 tahmini 801 milyar dolar 2023 tahmini 875 milyar dolar

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