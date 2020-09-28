28 Eylül 2020, Pazartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (28 Eylül)

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 28 Eylül tarihinde yapılan 115 bin 523 corona virüsü testinden 1.412'si pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, 1.422 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 28 Eylül tarihinde yapılan 115 bin 523 corona virüsü testinden 1.412'si pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, 1.422 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, toplam vaka sayısı 315 bin 845, toplam vefat sayısı 8 bin 62, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5, ağır hasta sayısı 1.596 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 277 bin 52 olarak yer aldı.

"VİRÜSÜ YENENE KADAR BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım." ifadelerini kullandı.

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