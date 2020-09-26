Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 26 Eylül tarihinde yapılan 102 bin 9 corona virüsü testinden 1.511'i pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.232 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 26 Eylül Cumartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

26 Eylül Cumartesi günü 102 bin 9 test yapıldı. Bu testlerde 1.511 vakaya rastlandı. 71 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.232 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, toplam vaka sayısı 312 bin 966, toplam vefat sayısı 7 bin 929, toplam ağır hasta sayısı 1.615, hastalarda zatürre oranı %6.6, toplam iyileşen hasta sayısı 274 bin 514 oldu.

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