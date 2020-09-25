Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 25 Eylül tarihinde yapılan 112 bin 885 corona virüsü testinden 1.665'i pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti, 1.318 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 25 Eylül Cuma günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

25 Eylül Cuma günü 112 bin 885 test yapıldı. Bu testlerde 1.665 vakaya rastlandı. 73 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.318 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, toplam vaka sayısı 311 bin 455, toplam vefat sayısı 7 bin 858, toplam ağır hasta sayısı 1.601, hastalarda zatürre oranı %6.6, toplam iyileşen hasta sayısı 273 bin 282 oldu.

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