İşte döviz piyasasında son durum! 25 Eylül dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 25 Eylül döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 25 Eylül dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 25 Eylül 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,5649 TL Satış: 7,5683 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,8358 TL Satış: 8,8437 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,6574 TL

Pound satış: 9,6681 TL

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