Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 24 Eylül tarihinde yapılan 113 bin 317 corona virüsü testinden 1.721'i pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.241 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Eylül tarihinde yapılan 113 bin 317 corona virüsü testinden 1.721'i pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.241 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, toplam vaka sayısı 309 bin 790, toplam vefat sayısı 7 bin 785, ağır hasta sayısı 1.573, hastalarda zatürre oranı %6.6, toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964 oldu.

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