24 Eylül 2020, Perşembe

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 113 bin 317 corona virüsü testinden 1.721'i pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.241 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 113 bin 317 corona virüsü testinden 1.721'i pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.241 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, toplam vaka sayısı 309 bin 790, toplam vefat sayısı 7 bin 785, ağır hasta sayısı 1.573, hastalarda zatürre oranı %6.6, toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964 oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı! Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
Turkuvaz Medya Grubu'ndan kamuoyuna duyuru Turkuvaz Medya Grubu'ndan kamuoyuna duyuru
Bir bomba daha! İkisi de imzalıyor... Bir bomba daha! İkisi de imzalıyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör