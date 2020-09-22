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Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekme��inin malzemeleri nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi...

Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeğinin malzemeleri nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi...
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Bir yemek programında yapılmasıyla beraber ekmeği yapılışı tekrar kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeğinin malzemeleri nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi...

Bir yemek programında yapılmasıyla beraber ekmeği yapılışı tekrar kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeğinin malzemeleri nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi...

MALZEMELER

3 su bardak mısır unu
3 adet kabak
1 su bardak süt
1 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kabakları rendeleyip, suyunu sıkın. Tüm malzemeyi karıştırıp, iyice yoğurun. Yağlanmış fırın kabına yerleştirip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kızarana dek pişirin. Fırından alıp, yarım saat dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.

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