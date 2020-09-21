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NASA'dan 'Mavi Dolunay' açıklaması! Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak?

NASA'dan 'Mavi Dolunay' açıklaması!
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

ve () kritik bir açıklama geldi. Nadir görülen olaylardan mavi dolunayın gerçekleşeceği tarihi açıkladı. Peki, nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak?

ve () yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade ededildi. NASA bu yıl 1 ve 'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ AY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

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