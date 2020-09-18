Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Eylül tarihinde yapılan 111 bin 113 corona virüsü testinden 1.771'i pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, 1.060 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 18 Eylül Cuma günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

18 Eylül Cuma günü 111 bin 113 test yapıldı. Bu testlerde 1.771 vakaya rastlandı. 26 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.060 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 076 bin 278, toplam vaka sayısı 299 bin 810, toplam vefat sayısı 7 bin 337, toplam ağır hasta sayısı 1.402, hastalarda zatürre oranı %7.1, toplam iyileşen hasta sayısı 264 bin 805 oldu.



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