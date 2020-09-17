Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Eylül tarihinde yapılan 109 bin 985 corona virüsü testinden 1.648'i pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, 1.143 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 17 Eylül Perşembe günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

17 Eylül Perşembe günü 109 bin 985 test yapıldı. Bu testlerde 1.648 vakaya rastlandı. 66 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.143 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, toplam vaka sayısı 298 bin 39, toplam vefat sayısı 7 bin 315, toplam ağır hasta sayısı 1.372, hastalarda zatürre oranı %7.1, toplam iyileşen hasta sayısı 263 bin 745 oldu.

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