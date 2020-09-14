14 Eylül 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Eylül tarihinde yapılan 112 bin 563 corona virüsü testinden 1.716'sı pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, 1.225 hasta da iyileşti.

'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

14 Eylül Pazartesi günü 112 bin 563 test yapıldı. Bu testlerde 1716 vakaya rastlandı. 63 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1225 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, toplam vaka sayısı 292 bin 878, toplam vefat sayısı 7 bin 119, toplam ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı %7.1, toplam iyileşen hasta sayısı 260 bin 058 oldu.

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