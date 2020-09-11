Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Öğrenci ve velilerin gündeminin ilk sırasında okulların açılacağı tarih yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yüz yüze eğitimin olup olmadığı, hangi tarihlerde başlayacağı merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının etkisi devam ediyor. Ülkemizde de corona virüsü salgını önlemleri kapsamında özellikle eğitimde birçok önlem alındı. Uzaktan eğitim ile dönemi tamamlayan öğrenciler, 2020-2021 eğitim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar ne zaman açılacak sorusuna en net cevap, Bakan Selçuk tarafından geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.
Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.
OKULLAR 12 EKİM'DE Mİ AÇILACAK?
Mlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk'un belirttiği 3 haftalık süre sonunda okulların tüm sınıflar için 12 Ekim'de açılacağı anlamı çıkmaktadır.
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