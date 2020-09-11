Kadayıflı karides nasıl yapılır? Karides ayıklama işlemi nasıl yapılır? Kadayıflı karides tarifi!
Deniz ürünleri sevenler buraya! Masterchef 2020'de Somer Şef tarafından yapılan ve arama motorlarında oldukça fazla araştırılan lezzetlerden biri de Kadayıflı karides oldu. Peki, Kadayıflı karides nasıl yapılır? Karides ayıklama işlemi nasıl yapılır? İşte muhteşem tarif...
Masterchef 2020'nin son yayınlanan bölümünde, şeflerin masterclass eğitimi için seçtiği ürün olan karides, lezzetli kabuklu bir deniz ürünüdür. Tarifi de oldukça kolay olan karides yapımı kullanıcılar tarafından sıkça aratılıyor. Peki, kadayıflı karides nasıl yapılır? Karides nasıl ayıklanır? İşte yanıtları...
KARİDES NASIL AYIKLANIR?
Öncelikle karidesin baş kısmı ayrılır. Ardından kabuk kısmından eti çıkartılır. Daha sonra bıçakla, gövde kısmı ikiye ayrılır ve içi çıkartılır. Çıkartılan etler temiz bir suda yıkanır.
KADAYIFLI KARİDES MALZEMELERİ
-Yarım kg ayıklanmış karides
-300 gram tel kadayıf
-Yarım çay bardağı zeytinyağı
-1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
-Tuz
Kızartmak için:
-Sıvı yağ
KADAYIFLI KARİDES YAPILIŞI
Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek, açın. Toz kırmızıbiber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin. Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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