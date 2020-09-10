TFF'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığına teşekkür mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, geçen sezonun, devlet tarafından alınan tedbirler ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle sorunsuz tamamlandığı belirtilerek, "Geçen sezon yaşanan bu başarılı süreçte Türk futbolunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, sürece katkı sağlayan tüm Bakanlık yetkilileri ve çalışanları ile tüm kurumlara teşekkürü bir borç biliriz." denildi.
Yeni sezonun oynanabilmesi için tüm desteğin devam ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı'mıza ait 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulaması, dünyada bu gelişmişlikte bir benzeri olmayan ve gelişmiş ülkeler tarafından da takdir edilen, pandemi döneminde hasta ve riskli vaka takibine imkan sağlayan bir uygulamadır. Sayın Bakan'ımızın himayelerinde 2020-2021 sezonu boyunca tüm oyuncu, yönetici, teknik kadro gibi sahada bulaş riski olabilecek kişileri koruyabilmek, takip edebilmek ve uyarmak için Sağlık Bakanlığı - TFF iş birliği ile HES - FYS (Futbol Yönetim Sistemi) entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu entegrasyon sayesinde tüm oyuncu, yönetici, teknik kadro vb. grupların PCR test sonuçları takip edilebilecek, PCR (+) vakaların izolasyon ve tedavi süreci izlenebilecek, sahaya dönüş süreçleri 'TFF Covid-19 Sağlık Rehberi' pozitif vaka senaryosuna uygun olarak hayata geçirilebilecektir. Bu kadar kısa sürede çok başarılı bir entegrasyonun kurulması için gece gündüz demeden çalışan bakanlığımıza teşekkür ediyor, kurulan bu sistem sayesinde futbol başta olmak üzere tüm branşlarda sportif organizasyonların sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesini temenni ediyoruz."
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